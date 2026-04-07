Савелий Коростелёв поделился впечатлениями от общения с Йоханнесом Клебо

Участник Олимпийских игр Савелий Коростелёв поделился впечатлениями от общения с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо — обладателем 11 золотых олимпийских медалей.

«У меня с ним было немного диалогов. Мы говорили с ним в Лахти во время подиума и после него. Он достаточно открытый, уверенный в себе человек.

Я бы не сказал насчёт плотных контактов, но постоянное общение в рамках небольшой беседы, обсуждения гонок с некоторыми спортсменами получилось», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

В текущем сезоне Савелий Коростелёв выступил на этапах Кубка мира и Олимпийских играх, заняв третье место в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем (Кубок мира) и четвёртое место в скиатлоне (Олимпийские игры).

