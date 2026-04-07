«Очень хороший сезон». Елена Вяльбе подвела итоги Кубка России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России и трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подвела итоги Кубка России по лыжным гонкам.

«Мне кажется, что в целом для нас это очень хороший сезон. Мы не сорвали ни одну гонку, по погодным причинам ничего никуда не переносили. Классный сезон, мы открыли для себя Южно‑Сахалинск, новое место на лыжной карте нашей страны. Финал Кубка России прошёл в прекрасных условиях в фантастическую погоду. У девчонок была очень интересная борьба за победу в общем зачёте до последней гонки. Если говорить о мужчинах, хочется отметить, что и Сергей Ардашев, как и Алина, очень сильно прибавил. Видно, насколько он окреп, насколько стал более профессиональным. Не просто так он выиграл Кубок России во всех зачётах», — приводит слова Вяльбе ТАСС.