«Это шаг к полноценному возвращению». Коростелёв — об участии россиян в закрытии Олимпиады

Участник зимних Олимпийских игр в Италии, лыжник Савелий Коростелёв назвал присутствие российских спортсменов на церемонии закрытия Игр важным шагом к полноценному возвращению страны на международную спортивную арену.

«Конечно, я следил за нашими спортсменами. Нас было не так много, 13 человек. Я следил за фигурным катанием и ски‑альпинизмом, очень порадовался серебру Никиты Филиппова. За результатами остальных я узнавал в основном из новостей, но всё равно поглядывал, что там у них происходит. На закрытии мы встретились и пообщались с другими нашими олимпийцами. Мы быстро нашли общий язык и болтали на протяжении всего закрытия. Закрытие стало точкой в этом олимпийском цикле. Это следующий шаг к полноценному возвращению, я считаю», — приводит слова Коростелёва ТАСС.