«Доказать своё величие». Елена Вяльбе обозначила цель для Большунова на ближайшие годы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала лыжника Александра Большунова и обозначила его перспективы на ближайшие годы.

– Александр Большунов после гонки в гору сказал, что в начале сезона ему не хватало мотивации, а в конце были более масштабные соревнования. Когда он настолько мотивирован, насколько сложно с ним бороться?

– Саша великий спортсмен, я всегда это говорила, но я не люблю слово «мотивация». Мы понимаем, насколько ему было сложно преодолеть эту горечь от того, что он не попал на Олимпийские игры не по своим кондициям, а именно из-за несправедливости.

Мне кажется, нужно с божьей помощью это всё отпустить и идти в следующее четырёхлетие с новыми мыслями и тренироваться, чтобы через четыре года доказать своё величие. Я уверена, что у Саши это всё будет точно, — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Александр Большунов пропустил Олимпиаду‑2026 из‑за отказа в предоставлении нейтрального статуса, но при этом успешно выступил на внутренних соревнованиях. В финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске Большунов выиграл пять золотых медалей из шести возможных, одержал победу по итогам масс‑старта в гору на 10 км свободным стилем (28:44,1), выиграл гонку преследования на 10 км классическим стилем (24:09,4) и стал победителем общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр» с результатом 2 часа 3 минуты 8 секунд.