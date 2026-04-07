Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Доказать своё величие». Елена Вяльбе обозначила цель для Большунова на ближайшие годы
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала лыжника Александра Большунова и обозначила его перспективы на ближайшие годы.

Александр Большунов после гонки в гору сказал, что в начале сезона ему не хватало мотивации, а в конце были более масштабные соревнования. Когда он настолько мотивирован, насколько сложно с ним бороться?

– Саша великий спортсмен, я всегда это говорила, но я не люблю слово «мотивация». Мы понимаем, насколько ему было сложно преодолеть эту горечь от того, что он не попал на Олимпийские игры не по своим кондициям, а именно из-за несправедливости.

Мне кажется, нужно с божьей помощью это всё отпустить и идти в следующее четырёхлетие с новыми мыслями и тренироваться, чтобы через четыре года доказать своё величие. Я уверена, что у Саши это всё будет точно, — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Александр Большунов пропустил Олимпиаду‑2026 из‑за отказа в предоставлении нейтрального статуса, но при этом успешно выступил на внутренних соревнованиях. В финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске Большунов выиграл пять золотых медалей из шести возможных, одержал победу по итогам масс‑старта в гору на 10 км свободным стилем (28:44,1), выиграл гонку преследования на 10 км классическим стилем (24:09,4) и стал победителем общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр» с результатом 2 часа 3 минуты 8 секунд.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android