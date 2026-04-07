Никита Филиппов получил от Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России»

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов сегодня, 7 апреля, получил от министра спорта России Михаила Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России».

«Хочу сказать спасибо Олимпийскому комитету, Федерации альпинизма России за поддержку. Я понимаю, что к этой медали, к этому результату привели усилия множества людей. Это заслуга не только моя и тренера, это заслуга всей России. Одновременно и грустно, и радостно, что это единственная наша медаль на этой Олимпиаде, но хорошо, что она есть и сейчас висит на моей шее», — приводит слова Филиппова пресс-служба ОКР.

Напомним, Филиппов – единственный из 13 российских атлетов, которому удалось завоевать медаль на Олимпиаде-2026. Никита стал вторым в спринте.