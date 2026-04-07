Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Никита Филиппов получил от Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России»

Никита Филиппов получил от Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов сегодня, 7 апреля, получил от министра спорта России Михаила Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России».

Фото: Пресс-служба Минспорта России

«Хочу сказать спасибо Олимпийскому комитету, Федерации альпинизма России за поддержку. Я понимаю, что к этой медали, к этому результату привели усилия множества людей. Это заслуга не только моя и тренера, это заслуга всей России. Одновременно и грустно, и радостно, что это единственная наша медаль на этой Олимпиаде, но хорошо, что она есть и сейчас висит на моей шее», — приводит слова Филиппова пресс-служба ОКР.

Напомним, Филиппов – единственный из 13 российских атлетов, которому удалось завоевать медаль на Олимпиаде-2026. Никита стал вторым в спринте.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android