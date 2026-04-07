«Почему бы и нет?» Савелий Коростелёв назвал идеальное для себя занятие в отпуске

Победитель Кубка России – 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём отпуске по итогам олимпийского сезона-2025/2026.

«В отпуске я хочу отдохнуть морально и физически. Мы тренируемся 11 месяцев в году. В свободное время стараюсь себя как-то отвлекать. Компьютерные игры как времяпрепровождение — это идеально для меня. Поиграть часик-полтора, отвлечься от всего, если есть свободное время, почему бы и нет?» — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).