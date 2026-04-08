Сорин оценил выступление Савелия Коростелёва на Олимпиаде на твёрдую четвёрку

Тренер лыжника Савелия Коростелева Егор Сорин поделился впечатлениями от выступления подопечного на Олимпийских играх 2026 года.

«Здорово, что поехали. Результаты Савелия обнадёжили, он выступил на хорошую твёрдую четвёрку. Перед Олимпийскими играми четвёртое и пятое места посчитали бы очень хорошим результатом, но так как соревнования складывались, какие возможности у Савелия были для завоевания медали, всё говорит о том, что был шанс отработать на отлично.

Будем готовиться к выступлению на международной арене, а получится и у кого получится или нет, жизнь покажет», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

В конце 2025 года спортсмен получил нейтральный статус и принял участие в Олимпийских играх в Италии, молодёжном чемпионате мира и нескольких этапах Кубка мира. Наивысшим достижением Савелия на Олимпиаде стало четвёртое место в скиатлоне.