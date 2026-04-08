Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ирина Аввакумова: Вяльбе — это как Татьяна Тарасова в фигурном катании

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова высказалась о роли президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в российском спорте.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в марте был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, которая объединила федерации лыжных гонок, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, фристайла, сноуборда.

«Мне как спортсмену из не самого популярного вида спорта это кажется хорошей идеей. Будет, наверное, другое финансирование. Появятся спонсорские контракты, которых у нас нет чуть ли не с 2014 года. Для нас и горнолыжников это плюс. Думаю, что да [Вяльбе останется в федерации]. Елена Валерьевна – это как Татьяна Тарасова в фигурном катании. Символ. Её никто не отпустит, она всегда будет рядом», — приводит слова Аввакумовой «РИА Новости Спорт».

Татьяна Анатольевна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, одна из самых успешных в этом виде спорта.

«Благодарю Вяльбе за работу». Стало известно, кто теперь возглавит российский лыжный спорт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android