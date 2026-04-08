Савелий Коростелёв: Олимпиада дала колоссальный опыт

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх 2026 в Италии, которые проходили с 6 по 22 февраля.

«Олимпиада — главный старт четырёхлетия. На нём больше всего набирается понимание того, над чем нужно работать, чтобы изменить результаты в будущем. Это колоссальный опыт. Была атмосфера большого-большого события. Это мероприятие проводится раз в четыре года, поэтому имеет такое значение. Какого-то дополнительного давления не было, были амбиции и желание. Мне кажется, что на Олимпиаде было проще заскочить в призы, чем на Кубке мира, потому что там участников меньше», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

На Олимпийских играх в Италии Коростелёв выступил в четырёх гонках, заняв четвёртое место в скиатлоне и пятое — в марафоне на 50 км, а также показав 15‑й результат на дистанции 10 км свободным стилем.