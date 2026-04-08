«Хорошо посидели, чай попили». Никита Филиппов — о встрече олимпийцев с Дегтярёвым

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как прошла встреча участников Олимпиады в Италии с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым.

Филиппов опубликовал фото со встречи, на которой присутствовали лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также шорт-трекист Иван Посашков.

Фото: Личный архив Никиты Филиппова

«Вчера побывал в Олимпийском комитете России на встрече всех олимпийцев с Михаилом Владимировичем Дегтярёвым.

Вручил мне книжку и значок заслуженного мастера спорта России. А потом наградили всех олимпийцев разными подарками: айфонами, планшетами, ноутбуками, телевизорами. В общем, как на дне рождения — всё дарили и дарили.

Хорошо посидели, чай попили, а после встречи я подарил футболку Михаилу Владимировичу — говорит, что понравилась», — написал Филиппов у себя в телеграм-канале.