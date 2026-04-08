Коростелёв рассказал, как его с Непряевой встретили в сборной России после участия на ОИ

Лыжники Савелий Коростелёв рассказал, что члены сборной России хорошо встретили его и Дарью Непряеву после участия на Олимпийских играх. Перед возвращением олимпийцев президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выражала опасения относительно того, как их примут в команде.

«Может быть, Елена Валерьевна слишком остерегалась каких‑то недовольств. Нас встретили хорошо. Такое ощущение, что нас не было просто из‑за каких‑то других причин. Вернулись, всё в порядке. Как всё было, так и осталось», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Медали на Олимпиаде Савелий Коростелёв не завоевал. Его лучший результат — четвёртое место в скиатлоне (10+10 км) и пятое место в масс-старте на 50 км.

Материалы по теме
Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?
Рейтинг
Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?
