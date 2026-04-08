«Их возможно побеждать, реально». Коростёлев — о шансах против норвежских лыжников

Участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростёлев заявил, что норвежских спортсменов вполне реально обыгрывать на главных международных стартах.

«Этот вопрос был всегда. Даже когда сборная России бежала в полном составе, потому что большинство медалей всё равно забирали норвежцы. Я думаю, что их возможно побеждать, реально. Главное — тренироваться», — приводит слова Коростёлева ТАСС.

На февральских Олимпийских играх в Италии норвежец Йоханнес Клебо завоевал шесть золотых медалей в шести гонках. Норвегия на ОИ-2026 завоевала 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых, выиграв медальный зачёт.