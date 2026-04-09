Главная Лыжи Новости

Вонн — о возможном продолжении карьеры: у меня так и не было финального заезда

Вонн — о возможном продолжении карьеры: у меня так и не было финального заезда
Олимпийская чемпионка (2010) 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о возможном продолжении карьеры после серьёзной травмы ноги, которую она получила во время Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Могу двигаться дальше. Я уже это сделала – завершала карьеру на шесть лет. Знаю, каково это — больше не быть спортсменкой. Просто горные лыжи — это то, что люблю делать и в этом сезоне я получила столько удовольствия. И у меня так и не было финального заезда. Знаю, буду счастлива, если снова стану соревноваться, в этом нет сомнений.

Когда завершила карьеру, чувствовала себя будто изолированной и не могла по-настоящему жить вне лыж. Я всё ещё как будто немного в этом застряла, словно моя олимпийская мечта так и не осуществилась… Мне нужно чаще бывать на людях и просто жить. Думаю, это даст мне другой взгляд на вещи. Сейчас не могу сказать, что будет дальше, потому что мысленно ещё не в этой реальности», – приводит слова Вонн NBC Sports.

Вонн выступала на Олимпиаде-2026 с повреждением крестообразной связки, а во время заезда в скоростном спуске упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте. Позже Линдси Вонн рассказала, если бы не грамотные действия её хирурга, травмированную ногу нужно было бы ампутировать. Американскую горнолыжницу выписали из больницы после нескольких операций.

Материалы по теме
«Ужасный последний заезд для завершения карьеры». Вонн — о травме на ОИ-2026
