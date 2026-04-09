Вонн — о возможном продолжении карьеры: у меня так и не было финального заезда

Олимпийская чемпионка (2010) 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о возможном продолжении карьеры после серьёзной травмы ноги, которую она получила во время Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Могу двигаться дальше. Я уже это сделала – завершала карьеру на шесть лет. Знаю, каково это — больше не быть спортсменкой. Просто горные лыжи — это то, что люблю делать и в этом сезоне я получила столько удовольствия. И у меня так и не было финального заезда. Знаю, буду счастлива, если снова стану соревноваться, в этом нет сомнений.

Когда завершила карьеру, чувствовала себя будто изолированной и не могла по-настоящему жить вне лыж. Я всё ещё как будто немного в этом застряла, словно моя олимпийская мечта так и не осуществилась… Мне нужно чаще бывать на людях и просто жить. Думаю, это даст мне другой взгляд на вещи. Сейчас не могу сказать, что будет дальше, потому что мысленно ещё не в этой реальности», – приводит слова Вонн NBC Sports.

Вонн выступала на Олимпиаде-2026 с повреждением крестообразной связки, а во время заезда в скоростном спуске упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте. Позже Линдси Вонн рассказала, если бы не грамотные действия её хирурга, травмированную ногу нужно было бы ампутировать. Американскую горнолыжницу выписали из больницы после нескольких операций.