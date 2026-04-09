Коростелёв считает доминирование Клебо плохим знаком для лыжных гонок

Участник Олимпийских игр Савелий Коростелёв неоднозначно оценил успехи 11‑кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«С точки зрения разового эффекта это очень классное событие. В краткосрочной перспективе этим можно поднять интерес, но в долгосрочной перспективе это плохой знак. Само по себе достижение невероятное. Думаю, что в ближайшем олимпийском цикле с ним можно будет бороться. В следующем году будет сложно. Он настолько планово выстраивал свой процесс, что постепенно закрывал свои слабые места», — приводит слова Савелия ТАСС.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, 11‑кратный олимпийский чемпион, выиграл все шесть золотых медалей, разыгранных в лыжных гонках на Олимпиаде‑2026. Годом ранее он продемонстрировал аналогичный результат на чемпионате мира.