«Вклад весомый, колоссальный». Коростелёв — о роли Вяльбе в успехах российских лыжников

Участник Олимпийских игр Савелий Коростелёв высоко оценил деятельность главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«И кнут, и пряник — это идеальное её описание как руководителя. Она применяет их 50 на 50. В любом случае её вклад весомый, колоссальный. Всё, чего на данный момент добилась сборная России, — это практически полностью её заслуга», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Елена Вяльбе руководила ФЛГР с 2010 года. За это время сборная России добилась ряда значимых успехов на международной арене — в том числе ярких выступлений на Олимпийских играх и этапах Кубка мира. Сама Вяльбе — одна из самых титулованных лыжниц в истории: в её спортивной карьере три олимпийских золота и четыре бронзы, а также 14 побед и три серебряные медали на чемпионатах мира.