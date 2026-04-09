Лыжник Савелий Коростелёв рассказал о проблемах с получением призовых за Кубок мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв до сих пор не получил призовые выплаты за спортивные результаты, продемонстрированные в сезоне‑2025/2026 на этапах Кубка мира. За участие в соревнованиях Коростелёв заработал € 33 550.

«Начнём с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из‑за меня и не из-за FIS (Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда). Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать.

Я был рад, что получилось добраться до подиума. Хоть где‑то воздалось за тот путь, который мы прошли», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Савелий Коростелёв занял третье место (бронза) в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) в сезоне 2025/2026, это его первая медаль во взрослой карьере.