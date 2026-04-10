«Это мой способ коммуникации». Йоханнес Клебо — о видеоиграх

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал, что видеоигры стали важной частью его распорядка дня. Спортсмен поделился, что играет даже накануне соревнований.

«Я играл каждый день, перед каждой лыжной гонкой на чемпионате мира. Я люблю играть, это мой способ коммуникации. Любимые игры? Шутеры. Наверняка есть эксперты по сну, которые говорят, что это не очень хорошо. Но я сплю хорошо (улыбается)», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо — норвежский лыжник, один из самых титулованных спортсменов в истории лыжных гонок. Он установил множество рекордов, включая рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира и золотых медалей на одном чемпионате мира и Олимпийских играх.