Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это мой способ коммуникации». Йоханнес Клебо — о видеоиграх

«Это мой способ коммуникации». Йоханнес Клебо — о видеоиграх
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал, что видеоигры стали важной частью его распорядка дня. Спортсмен поделился, что играет даже накануне соревнований.

«Я играл каждый день, перед каждой лыжной гонкой на чемпионате мира. Я люблю играть, это мой способ коммуникации. Любимые игры? Шутеры. Наверняка есть эксперты по сну, которые говорят, что это не очень хорошо. Но я сплю хорошо (улыбается)», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо — норвежский лыжник, один из самых титулованных спортсменов в истории лыжных гонок. Он установил множество рекордов, включая рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира и золотых медалей на одном чемпионате мира и Олимпийских играх.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android