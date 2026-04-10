Савелий Коростелёв: это был длинный, насыщенный и классный год

Российский лыжник Савелий Коростелёв подвёл итоги завершившегося сезона. В 2026 году Коростелёв выступал на Олимпийских играх и принимал участие в Кубке мира сезона-2025/2026.

— В выходные для вас завершился очередной лыжный сезон. Если подводить своеобразные итоги, какие впечатления он оставил?

— В целом он получился смешанный. Начинали в России, потом внезапно уехали в Европу — Кубок мира, Олимпийские игры. Конечно, хотелось где-то проехать лучше, но, как я считаю, для дебюта в таких условиях выступление получилось хорошим. Тем более после Олимпиады удалось привезти домой медаль КМ, после чего вновь посоревноваться на родине. Резюмируя, это был длинный, насыщенный, классный соревновательный год, — приводит слова Коростелёва официальный сайт Олимпийского комитета России.