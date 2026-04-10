Коростелёв назвал главное отличие Кубка мира от Олимпиады

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, в чём заключается главное отличие этапов Кубка мира от Олимпиады. В 2026 году Коростелёв выступал на Олимпийских играх и принимал участие в Кубке мира сезона-2025/2026.

— Поделитесь ощущениями от атмосферы Олимпийских игр? В чём главное отличие от тех же этапов Кубка мира, где вы также состязались впервые в карьере?

— Кубок мира — сам по себе международный старт. Но туда приезжают в основном болельщики, которые фанатеют от конкретного вида спорта. А на Игры люди идут за особенной, праздничной атмосферой глобального спортивного события. Этим они и отличаются от КМ, — приводит слова Коростелёва официальный сайт Олимпийского комитета России.