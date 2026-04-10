Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв назвал главное отличие Кубка мира от Олимпиады

Коростелёв назвал главное отличие Кубка мира от Олимпиады
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, в чём заключается главное отличие этапов Кубка мира от Олимпиады. В 2026 году Коростелёв выступал на Олимпийских играх и принимал участие в Кубке мира сезона-2025/2026.

— Поделитесь ощущениями от атмосферы Олимпийских игр? В чём главное отличие от тех же этапов Кубка мира, где вы также состязались впервые в карьере?
— Кубок мира — сам по себе международный старт. Но туда приезжают в основном болельщики, которые фанатеют от конкретного вида спорта. А на Игры люди идут за особенной, праздничной атмосферой глобального спортивного события. Этим они и отличаются от КМ, — приводит слова Коростелёва официальный сайт Олимпийского комитета России.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android