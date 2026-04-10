Коростелёв отреагировал на слова Вяльбе, что он входит в тройку лучших лыжников в России

Участник Олимпийских игр Савелий Коростелёв отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что он входит в тройку лучших лыжников в России.

— Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе включила вас в тройку сильнейших лыжников страны наравне с Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым. Как к этому отнеслись?

— Это вытекает из итогов сезона. Наверное, именно мы втроём чаще всего сражались за награды на российских стартах как до моего отъезда на Кубок мира, так и после возвращения. А в моё отсутствие основная борьба разворачивалась между Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым. На том же чемпионате России они тютелька в тютельку разобрались по медалям. Так что всё закономерно, — приводит слова Коростелёва официальный сайт Олимпийского комитета России.