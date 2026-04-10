Александр Большунов примет участие в супермарафоне на 70 км в Мончегорске

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов приехал в Мончегорск (Мурманская область), чтобы принять участие в супермарафоне на 70 км классическим стилем в рамках чемпионата России. Гонка пройдёт 12 апреля в 10:00 мск.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Большунов примет участие в гонке только в случае хорошего самочувствия.

Александр Большунов пропустил Олимпиаду‑2026 из‑за отказа в предоставлении нейтрального статуса, но при этом успешно выступил на внутренних соревнованиях. В финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске Большунов взял пять золотых медалей из шести возможных, одержал победу по итогам масс‑старта в гору на 10 км свободным стилем (28:44,1), выиграл гонку преследования на 10 км классическим стилем (24:09,4) и стал победителем общего зачёта многодневки «Тур Большой Вудъявр» с результатом 2 часа 3 минуты 8 секунд.