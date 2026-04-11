Карина Гончарова выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России — 2026

Российская лыжница Карина Гончарова стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Апатитах. Она преодолела дистанцию за 2:13.25,7.

Второй стала Алиса Жамбалова, отстав от лидера на 49,20. Тройку призёров замкнула Ольга Царёва (+52,20).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт, классический стиль. 50 км. Женщины: