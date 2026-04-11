Карина Гончарова выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России — 2026
Поделиться
Российская лыжница Карина Гончарова стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Апатитах. Она преодолела дистанцию за 2:13.25,7.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Апатиты
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
11 апреля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Карина Гончарова
Тюменская область
2:13:25.7
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область - Бурятия
+49.20
3
Ольга Царёва
Республика Коми
+52.20
Второй стала Алиса Жамбалова, отстав от лидера на 49,20. Тройку призёров замкнула Ольга Царёва (+52,20).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт, классический стиль. 50 км. Женщины:
- Карина Гончарова — 2:13.25,7.
- Алиса Жамбалова — отставание 49,20.
- Ольга Царёва +52,20.
- Елизавета Шалабода +54,70.
- Дарья Белослудцева +1.18,00.
- Анна Мачехина (Беларусь) +1.25,40.
- Анна Королёва (Беларусь) +2.03,00.
- Екатерина Евтягина +2.37,40.
- Ольга Сергеева +2.41,30.
- Алина Кудисова +3.33,70.
Комментарии
