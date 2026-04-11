Российская лыжница Дарья Непряева оценила своё выступление в сезоне-2025/2026, отметив, что ей потребовалась адаптация к стартам на международном уровне.

«Уникальный [сезон] – это 100%. Всё новое, всё интересно – первый взрослый международный опыт. Наверное, сезон могу разделить на две части – когда мы только приехали на этапы [Кубка мира] и под конец. Когда приехали – не могли долго подстроиться. Там даже снег другой, движения другие, не говоря о соперниках. Процесс адаптации шёл так медленно, так постепенно.

И когда под конец Кубка мира Савелий [Коростелёв] на подиум «заехал», я становилась пятой, четвёртой, это уже было совершенно другое – небо и земля. Мы как будто заматерели, что ли. Поняли, что это такое и что нужно делать», – приводит слова Непряевой ТАСС.