Непряева ответила, что стало одним из самых важных в ходе участия в международных стартах

Участница Олимпийских игр — 2026 в Италии российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что для неё стало психологически самым главным в ходе участия в международных стартах.

«Ты вроде делаешь то же самое, что на автоматизме делаешь всегда, набираешься этого самого опыта, уверенности. Это происходит постепенно, но результаты начинают расти, ты выходишь на новый уровень и стараешься его держать.

Верить в себя, вот что важно. Никогда не сомневаться, не бояться ничего.

Все там такие же люди. В том числе и те, кто на Кубке мира бегал за другие страны. Там даже любители выступают — не профессиональные спортсмены», — приводит слова Непряевой ТАСС.