Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв заявил, что сравнить его с Большуновым можно будет только по завершении карьеры

Комментарии

Бронзовый призёр этапа Кубка мира и участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что сравнивать его успехи с заслугами трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова можно будет лишь после завершения карьер обоих спортсменов.

«Называть Сашу принципиальным соперником в моём понимании не совсем корректно. То, что я дошёл до уровня сравнения с ним и что наше соперничество приковывает внимание зрителей к экранам, уже хорошо. А в будущем по итогам карьер мы решим, кто в своей категории был лучше», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Коростелёв в минувшем сезоне выступал на международных стартах в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android