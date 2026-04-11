Коростелёв заявил, что сравнить его с Большуновым можно будет только по завершении карьеры

Бронзовый призёр этапа Кубка мира и участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что сравнивать его успехи с заслугами трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова можно будет лишь после завершения карьер обоих спортсменов.

«Называть Сашу принципиальным соперником в моём понимании не совсем корректно. То, что я дошёл до уровня сравнения с ним и что наше соперничество приковывает внимание зрителей к экранам, уже хорошо. А в будущем по итогам карьер мы решим, кто в своей категории был лучше», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Коростелёв в минувшем сезоне выступал на международных стартах в нейтральном статусе.