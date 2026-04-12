Чемпионат России — 2026, масс-старт на 70 км, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 12 апреля, в Мончегорске в рамках чемпионата России по лыжным гонкам состоится мужской масс-старт классическим стилем на 70 км. Начало соревнований запланировано на 10:00 по московскому времени. Официальной прямой трансляции мужского масс-старта не планируется, видеофрагменты гонки будут доступны в телеграм-канале «ЛыжиТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2026. Мончегорск. Мужчины. Масс-старт, классический стиль, 70 км. Старт-лист (частично):

1. Александр Большунов.

2. Алексей Червоткин.

3. Илья Семиков.

4. Сергей Забалуев.

5. Константин Тиунов.

6. Виктор Жуль.

7. Максим Зубцов.

8. Алексей Виценко.

9. Владимир Фролов.

10. Александр Гребенько.

11. Дмитрий Пузанов.

12. Данил Нечипоренко.

13. Виктор Семёнов.

14. Никита Егоров.

15. Максим Липкин.