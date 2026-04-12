Победитель этапа КМ по горным лыжам Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру

Российский горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру, сообщает ТАСС. В последний раз Хорошилов вышел на трассу в турнире «Серия PRO», который проходил в Кировске, спортсмен одержал победу в слаломе.

42-летний Хорошилов имеет в активе одну победу на этапе Кубка мира в слаломе — она была одержана в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Кроме того, он девять раз занимал третье место на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2017 года горнолыжник показал пятый результат в слаломе — это лучшее достижение среди российских спортсменов в истории мировых первенств.

Хорошилов пять раз принимал участие в Олимпийских играх (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Его лучшим результатом является 10-е место в слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).