Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России в Мончегорске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта классическим стилем на 70 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2:52.55,4.

Вторым стал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,40. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков (+2,20).

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Масс-старт, классический стиль, 70 км. Мужчины:

Александр Большунов — 2:52.55,4. Алексей Червоткин — отставание 1,40. Илья Семиков +2,20. Владимир Фролов +19,5. Виктор Семёнов +1.12,1. Максим Зубцов +1.13,1. Сергей Забалуев +1.13,2. Александр Гребенько +1.14,2.