Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России в Мончегорске
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта классическим стилем на 70 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2:52.55,4.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Классический стиль. Масс-старт
12 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:52:55.4
2
Алексей Червоткин
Тюменская область
+1.40
3
Илья Семиков
Республика Коми
+2.20
Вторым стал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,40. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков (+2,20).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Масс-старт, классический стиль, 70 км. Мужчины:
- Александр Большунов — 2:52.55,4.
- Алексей Червоткин — отставание 1,40.
- Илья Семиков +2,20.
- Владимир Фролов +19,5.
- Виктор Семёнов +1.12,1.
- Максим Зубцов +1.13,1.
- Сергей Забалуев +1.13,2.
- Александр Гребенько +1.14,2.
