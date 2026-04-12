Большунов и Червоткин получили по жёлтой карточке после масс-старта на 70 км на ЧР

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов и Алексей Червоткин получили по жёлтой карточке после масс-старта классическим стилем на 70 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Мончегорске, за срез дистанции. Об этом стало известно из итоговых протоколов гонки.

Большунов стал победителем масс-старта, показав результат 2:52.55,4. Червоткин отстал от лидера на 1,4 секунды и завоевал серебро.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск. Масс-старт, классический стиль, 70 км. Мужчины:

Александр Большунов — 2:52.55,4. Алексей Червоткин — отставание 1,40. Илья Семиков +2,20. Владимир Фролов +19,5. Виктор Семёнов +1.12,1. Максим Зубцов +1.13,1. Сергей Забалуев +1.13,2. Александр Гребенько +1.14,2.