«Саша полностью всё контролировал». Бородавко — о победе Большунова в Мончегорске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого тренируется трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, заявил, что его подопечный полностью контролировал ход победного для себя масс-старта на 70 км на чемпионате России в Мончегорске.
«Сегодня была отличная погода и хорошо подготовленная трасса. Большунов выиграл на классе, а [Илья] Семиков и [Алексей] Червоткин в борьбе с ним стали призёрами. Саша полностью всё контролировал, видел, как работают лыжи и у него, и у соперников. Перед финишным спуском он всё просчитал, ушёл первым и уже не дал себя обойти. Все получилось достаточно предсказуемо. Это хорошая точка в зимнем сезоне.
Очень удивил Володя Фролов, который практически до финиша составлял очень серьёзную конкуренцию лидерам и претендовал на завоевание медали. Но этого не случилось, всё-таки сборники оказались сильнее», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».
