Горнолыжник Хорошилов по окончании карьеры станет тренером сборной

Российский горнолыжник Александр Хорошилов, накануне завершивший карьеру, станет тренером сборной. Об этом заявил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

«Конечно, он внёс огромный вклад в развитие нашего спорта в России. Своими результатами привлекал внимание болельщиков. Он был спортсменом высочайшего уровня, составлял конкуренцию мировым лидерам. Ему предложили стать тренером мужских команд России, он согласился. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры по оформлению его в новой должности. Тренерский совет проголосовал и одобрил его кандидатуру, так что будет работать с нами и передавать свой опыт другим», — цитирует Мельникова ТАСС.

Хорошилов участвовал в пяти Олимпийских играх с 2006 по 2022 год.