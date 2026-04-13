«Это будет пик моей карьеры». Непряева — о своих планах на Олимпиаду-2030

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева заявила, что считает Олимпиаду-2030 своей основной, так как на это время придётся пик её спортивной формы.

«Следующая Олимпиада будет моей основной. Это будет мой самый расцвет сил в лыжах, потому что мне будет 27 лет. И если я всё сделаю правильно, если всё запланированное получится, это будет пик моей карьеры. Поэтому, естественно, следующая Олимпиада должна стать самой главной в моей жизни», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Непряева, как и Савелий Коростелёв, выступала на международных стартах минувшего сезона в нейтральном статусе.