Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Болельщики любят добавить нерва». Непряева — о взаимоотношениях внутри сборной

«Болельщики любят добавить нерва». Непряева — о взаимоотношениях внутри сборной
Комментарии

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева ответила, изменилось ли отношение к ней внутри сборной России после возвращения с международных стартов, отметив, что в команде сохраняется дружеская атмосфера.

«Я не чувствую, что есть какое-то сильное давление на меня после этого (участия в Олимпийских играх. — Прим. «Чемпионата») или какая-то «война», заруба друг с другом, или личные счёты. Нет. Просто все соревнуются, все в прекрасных отношениях.

Я так понимаю, что болельщики любят создать какую-то «драму», добавить нерва, что все друг друга ненавидят, чуть ли не стекло в ботинки подсыпают. Нет, конечно. Я прекрасно общаюсь с Алиной [Пеклецовой]. Мы даже на закрытии после горы сидели с ней вместе в ресторане, общались. Я у неё спрашивала о планах на сезон, она спрашивала о моих. Я к ней очень хорошо отношусь, она большая молодец. А внутренняя конкуренция — какая была, такая и осталась», — цитирует Непряеву ТАСС.

«Каждый думает как хочет». Пеклецова вновь обыграла Непряеву и ушла от вопроса про ОИ
«Каждый думает как хочет». Пеклецова вновь обыграла Непряеву и ушла от вопроса про ОИ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android