Непряева заявила об отсутствии давления на неё перед дебютом на международной арене

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что перед дебютом на международной арене не испытывала давления со стороны высшего руководства.

«Все — и тренеры, и руководители — понимали, что мы не можем приехать и сразу бороться за самые высокие места. Мы ещё молодые спортсмены, для нас это всё впервые, это наш первый серьёзный международный опыт. Не можем мы приехать и с чистого листа «на тумбочку залезть». Поэтому никто на нас не давил и не давит.

Знают, что все наши главные победы ещё впереди. И нужно просто шаг за шагом подниматься по этой лестнице и достигать высоких результатов. Не бывает так — с наскоку. Но я говорю только за себя», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Непряева, как и Савелий Коростелёв, выступала на международных стартах минувшего сезона в нейтральном статусе, полученном в декабре 2025 года.