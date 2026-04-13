Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«33 кв. метра с огненным видом». Филиппов показал квартиру, подаренную за серебро ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Италии в ски‑альпинизме Никита Филиппов сделал видеообзор свой новой квартиры, подаренной губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Долгожданный обзор на квартиру, которую выдали за медаль Олимпийских игр. 33 кв. метра с огненным камчатским видом», — подписал видео Филиппов.

Напомним, Никита Филиппов – единственный из 13 российских атлетов, которому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх — 2026. Никита стал вторым в спринте. В начале апреля Филиппов получил от министра спорта России Михаила Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России».

