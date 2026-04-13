Дарья Непряева показала фото из поездки в Париж

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева поделилась у себя на странице в соцсети кадрами из путешествия в Париж. Спортсменка запечатлена в вечернее время суток на фоне Эйфелевой башни.

Фото: Личный архив Дарьи Непряевой

Отметим, что несколькими днями ранее фотографиями из Парижа в соцсетях делился член сборной России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв. Он также принимал в минувшем сезоне участие в международных соревнованиях.

Коростелёв и Непряева получили нейтральные статусы в декабре 2025 года и в том же месяце дебютировали на этапах Кубка мира. Коростелёву удалось выиграть бронзовую медаль на этапе в Лахти, Непряева наград с международных стартов в минувшем сезоне не привезла.