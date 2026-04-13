Фрида Карлссон: в моей голове прямо сейчас я завершаю. Но могу передумать очень быстро

Двукратная олимпийская чемпионка, 26-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, с какой вероятностью может завершить карьеру в 2027 году.

– Если бы мне прямо сейчас сказали выбрать – завершать или нет – я бы продолжила, семь дней в неделю. Я люблю жизнь, которой живу сейчас. Но при этом меня очень успокаивает мысль, что есть конец. Я продолжу, только если действительно захочу этого глубоко внутри. Тогда продолжу. Но в таком случае – только потому, что я сама этого хочу, а не потому, что кто-то другой так считает.

– Прямо сейчас – какова вероятность, что ты завершишь карьеру через год?

– В процентах?

– Можно и так.

– Тогда 50 на 50.

– Объясни эти цифры.

– В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я знаю себя. Могу передумать очень быстро, – приводит слова Карлссон Expressen.