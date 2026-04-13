Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал инвестором норвежской шахматной компании Norway Chess AS

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо стал одним из инвесторов шахматной компании Norway Chess AS.

«Шахматы для меня — это долгосрочная инвестиция.

Я искренне верю в эту концепцию и убеждён, что смогу внести вклад в создание ценности в этом масштабном и по-настоящему международном виде спорта», – приводит слова Клебо Ski-Nordique.

Помимо Клебо, ранее инвестиции в норвежскую компанию также сделали футболист Эрлинг Холанд и бывший велогонщик Тур Хусховд. Сообщается, что привлечённые инвестиции в том числе пойдут на организацию и развитие турнира Total Chess World Championship Tour, который впервые должен состояться осенью 2026 года.

Материалы по теме
Победы Клебо, медаль Коростелёва, уход Диггинс и Пеллегрино. Что запомнилось вам в лыжах?
Рейтинг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android