Йоханнес Клебо стал инвестором норвежской шахматной компании Norway Chess AS

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо стал одним из инвесторов шахматной компании Norway Chess AS.

«Шахматы для меня — это долгосрочная инвестиция.

Я искренне верю в эту концепцию и убеждён, что смогу внести вклад в создание ценности в этом масштабном и по-настоящему международном виде спорта», – приводит слова Клебо Ski-Nordique.

Помимо Клебо, ранее инвестиции в норвежскую компанию также сделали футболист Эрлинг Холанд и бывший велогонщик Тур Хусховд. Сообщается, что привлечённые инвестиции в том числе пойдут на организацию и развитие турнира Total Chess World Championship Tour, который впервые должен состояться осенью 2026 года.