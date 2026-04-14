Дарья Непряева назвала топ-3 самых ярких моментов сезона-2025/2026

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева назвала самые яркие и приятные моменты прошедшего сезона.

— После заключительной гонки финала Кубка России в Кировске вы всех поздравили с окончанием сезона и назвали его классным. Назовите топ-3 самых ярких и приятных моментов.

— Естественно, первый — возвращение на международные старты. Второй — Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Третий — успешные выступления на этапах Кубка мира в Лахти, Фалуне, когда удавалось занимать высокие места, бороться с лидерами, — приводит слова Непряевой пресс-служба ОКР.