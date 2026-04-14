Непряева: со многими спортсменами из других стран сложились тёплые отношения

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева рассказала о взаимоотношениях с иностранными лыжниками.

— Выступления на международных соревнованиях — это не только соперничество с иностранными атлетами, но и общение. Удалось подружиться с кем-то из зарубежных лыжников?

— Конечно, за эти полгода обрела много хороших знакомых, друзей. С многими спортсменами из других стран сложились тёплые отношения. Все дружелюбны, хорошо ко мне относятся, — приводит слова Непряевой пресс-служба ОКР.

Напомним, Непряева получила нейтральный статус в декабре 2025 года и в том же месяце дебютировала на этапах Кубка мира. Наград с международных стартов в минувшем сезоне Дарья не привезла.