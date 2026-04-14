«Их мне очень жалко, они попали под танки». Чепалова — о Коростелёве и Непряевой

«Их мне очень жалко, они попали под танки». Чепалова — о Коростелёве и Непряевой
Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась о грузе ответственности, который упал на Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву после того, как они получили нейтральные статусы и начали выступать на уровне Кубка мира в сезоне-2025/2026.

«Их мне вообще очень жалко, потому что они попали под танки. Не было ни опыта, ни сервиса полноценного. Ребята даже не осознали груз ответственности сразу, хотя он был настолько велик, что выдержать было сложно. Вся Россия, весь мир на них пристально смотрел. От них постоянно чего-то требовали диванные критики, возмущались, почему Савелий не на пьедестале. Так проблем нет, иди сам и покажи с дивана, как надо. Я свои лыжи тебе отдам. Иди попробуй, а сзади будут миллион человек тебе в спину говорить: «А почему ты не первый?»

Вообще удивляюсь, как Даша с Савелием это выдержали. Когда в 2006 году приехала на Олимпиаду, на меня все сделали ставку. А с чего вы взяли, что Чепалова опять всех победит? У нас целая команда приехала так-то. И вот начали давить — и в итоге сломали меня в один прекрасный момент. А каково им было? Им в какой-то степени повезло, что так быстро допустили. Не успели толком испугаться», — приводит слова Чепаловой «РИА Новости Спорт».

