FIS рассмотрит вопрос сокращения квот на КМ из-за доминирования норвежцев — Adressa

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) во время грядущей весенней сессии рассмотрит вопрос уменьшения национальных квот на Кубке мира по лыжным гонкам, сообщает Adressa со ссылкой на представителя Норвегии в Комитете FIS по Кубку мира Ульфа Мортена Ауне.

По информации источника, вопрос был поднят в связи с доминированием норвежцев у мужчин и шведок у женщин. Ауне сообщил, что в случае принятия положительного решения оно вступит в силу с сезона-2027/2028.

Отметим, в FIS на данный момент эту информацию официально не подтверждали.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Мартин Сундбю жёстко высказался о влиянии доминирования норвежцев на развитие лыжных гонок в целом.