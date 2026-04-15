Биатлонист Вьюхин: решение окончательное. Следующий сезон точно проведу в лыжных гонках

Российский биатлонист Андрей Вьюхин высказался о своём переходе из биатлона в лыжные гонки.

– Андрей, решение о переходе окончательное или ещё можешь передумать?
– Нет, не передумаю. Решение окончательное. Следующий сезон я точно проведу в лыжных гонках.

Ты останешься в Челябинской области или сменишь регион?
– Останусь в Челябинской области, только вид спорта поменяю.

Насколько я слышал, в регионе создаётся очень сильная лыжная сборная. В такой команде тебе будет комфортно?
– Действительно, лыжи в Челябинской области будут развиваться, чему я очень рад. Про создание сильной команды я тоже слышал, но до подписания документов рано о чём-то говорить. Единственное, что готов сообщить, – тренироваться я буду под руководством Владимира Петровича Жуля, который пришёл в регион из Красноярска. У меня очень серьёзный настрой показать себя в лыжах, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Биатлонист Вьюхин перешёл в лыжные гонки. Почему у него большие шансы на успех?
