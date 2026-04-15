Главная Лыжи Новости

«Не было такого, что я психанул и решил сменить вид спорта». Вьюхин — о переходе в лыжи

«Не было такого, что я психанул и решил сменить вид спорта». Вьюхин — о переходе в лыжи
Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал о принятии решения перейти из биатлона в лыжные гонки.

«Понятно, что после Кирово-Чепецка в декабре люди начали говорить о том, что мне можно переходить в лыжи. Но это было не столь серьёзно, как в концовке сезона. У меня не было момента, что я опустил руки, психанул от того, что не получается стрельба, и решил сменить вид спорта. Нет, я рассматривал эту ситуацию с нескольких сторон.

У меня каждый год на протяжении 10 лет было одно и то же: заканчивается сезон, у меня примерно месяц-полтора перерыв от стрельбы, а далее вновь стандартный процесс. Посоветовавшись со своим личным тренером по стрельбе Владимиром Ивановичем Гоковым – а он чистый стрелок, но очень точно знает, как работают биатлонисты, – мы решили, что годичный перерыв от оружия даст мне мощный буст в будущем, если я решу вернуться в биатлон.

Если в лыжах получится вау-сезон, тогда решение будет за то, чтобы в лыжах и оставаться. Но сейчас очень тяжело загадывать – в мире всё слишком быстро меняется. Буду принимать решение по ситуации», — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

