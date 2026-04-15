Андрей Вьюхин назвал топ-3 лучших лыжников России

Российский биатлонист Андрей Вьюхин, который недавно перешёл в лыжные гонки, назвал свой топ-3 лучших российских лыжников.

– Ты сейчас побегал со всеми лучшими лыжниками России. Можешь назвать среди них самых сильных?
– Не буду оригинальным, назову Сергея Ардашева, Савелия Коростелёва и Александра Большунова. Каждый из них очень силён.

Можешь эту тройку по ранжиру расставить?
– Это сложно. Большунов… Тут и говорить нечего. Александр уже вошёл в историю лыж как один из величайших спортсменов всех времён. Его результаты говорят сами за себя. Савелий Коростелёв показал, как он может подвестись к главному старту и соперничать там с норвежцами. А это говорит о том, что и другие наши ребята тоже навязали им борьбу. Ардашев очень сильно прокачался во всех аспектах и заслуженно победил во всех зачётах Кубка России. Сергей провёл отличный сезон и был самым стабильным, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

