Андрей Вьюхин назвал топ-3 лучших лыжников России

Российский биатлонист Андрей Вьюхин, который недавно перешёл в лыжные гонки, назвал свой топ-3 лучших российских лыжников.

– Ты сейчас побегал со всеми лучшими лыжниками России. Можешь назвать среди них самых сильных?

– Не буду оригинальным, назову Сергея Ардашева, Савелия Коростелёва и Александра Большунова. Каждый из них очень силён.

– Можешь эту тройку по ранжиру расставить?

– Это сложно. Большунов… Тут и говорить нечего. Александр уже вошёл в историю лыж как один из величайших спортсменов всех времён. Его результаты говорят сами за себя. Савелий Коростелёв показал, как он может подвестись к главному старту и соперничать там с норвежцами. А это говорит о том, что и другие наши ребята тоже навязали им борьбу. Ардашев очень сильно прокачался во всех аспектах и заслуженно победил во всех зачётах Кубка России. Сергей провёл отличный сезон и был самым стабильным, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.