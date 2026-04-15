Вьюхин: не думаю, что кто-нибудь сможет повторить сделанное Хедегартом

Российский биатлонист Андрей Вьюхин поделился мнением о норвежском спортсмене Эйнаре Хедегарте, который перешёл из биатлона в лыжные гонки.

– Насколько тебя вдохновил пример норвежца Эйнара Хедегарта, который также пришёл в лыжи из биатлона?

– Безусловно, вдохновил! Но Хедегарт – невероятно сильный спортсмен, который добился высочайших результатов в лыжах. Я не думаю, что кто-то хоть когда-нибудь сможет такое повторить на таком уровне. Это пример, когда человек, безгранично любящий биатлон, просто рационально подошёл к своему будущему, реально оценил свои шансы и принял решение. Вложил все силы в лыжные гонки и добился того, чего хотел, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.