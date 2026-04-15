«Поставил бы его в топ-5 величайших спортсменов мира в истории». Вьюхин — о Клебо

Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал, насколько его впечатляет норвежский спортсмен Йоханнес Клебо.

– А про Йоханнеса Клебо что скажешь?

– Тут просто нет слов. Он и до этого сезона уже был на одном уровне с такими легендами, как Уле-Эйнар Бьорндален и Бьорн Дэли. Но после такой фантастической Олимпиады я бы поставил Клебо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта. Не буду называть пятёрку, но Йоханнес точно там. Это какой-то нереальный уровень, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Йоханнес Клебо — норвежский лыжник, первый в истории зимних Олимпийских игр обладатель девяти золотых медалей (пять — в личных гонках, четыре — в эстафетах), 15‑кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и первый лыжник, одержавший 100 побед на Кубке мира.