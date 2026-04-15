«Она бы и среди мужчин на горе достойные результаты показала». Вьюхин — о Пеклецовой

«Она бы и среди мужчин на горе достойные результаты показала». Вьюхин — о Пеклецовой
Российский биатлонист Андрей Вьюхин поделился мнением о лыжнице Алине Пеклецовой.

«Алина Пеклецова – уникальная спортсменка. Её результаты это доказывают. Она бы и среди мужчин на финальной горе достойные результаты показала, тем более если бы стартовали вместе. Достаточно сказать, что она проиграла мне всего 45 секунд – это очень круто. Да и вообще по сезону она была сильна. В лыжах была такая спортсменка, все её знают. Но у Алины свои козыри. Надеюсь, она будет становиться только сильнее», — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Алина Пеклецова — российская лыжница, мастер спорта, чемпионка России, победительница этапов Кубка России, Спартакиады сильнейших и Всероссийской универсиады.

