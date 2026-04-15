Андрей Вьюхин рассказал, какие результаты убедят его остаться в лыжных гонках

Андрей Вьюхин рассказал, какие результаты убедят его остаться в лыжных гонках
Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал, при каких результатах он останется в лыжных гонках.

Ты сказал, что переходишь в лыжи на сезон. Какие результаты убедят тебя, что нужно оставаться?
– Высокое место по итогам Кубка России – 2026/2027, призовые места на чемпионате России и статус кандидата в национальную сборную.

Нехило так ты замахнулся.
– Нужно ставить высокие цели и стремиться их достигать. Иначе всё закончится только пересудами о том, что Вьюхин в лыжи перешёл. Нужно доказывать свою состоятельность результатами, а не разговорами, — сказал Вьюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Андрей Вьюхин — российский биатлонист и лыжник, мастер спорта России, двукратный чемпион мира среди юношей, призёр чемпионата России и Кубка России, победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2017).

Материалы по теме
«Никто не настаивал, чтобы я остался в биатлоне». Вьюхин рассказал, зачем переходит в лыжи
Эксклюзив
«Никто не настаивал, чтобы я остался в биатлоне». Вьюхин рассказал, зачем переходит в лыжи
