Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон–2026/2027

Сегодня, 15 апреля, был обнародован состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2026/2027. Лыжники будут готовиться в трёх группах, руководителями которых стали Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков и Егор Сорин. Отметим, в основной состав не попали Анастасия Фалеева, Сергей Волков.

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьёв, Алексей Червоткин, Алёна Баранова, Елизавета Маслакова и Елизавета Пантрина.

Группа Егора Сорина: Сергей Ардашев, Арсений Власов, Савелий Коростелёв, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Наталья Терентьева.

Группа Олега Перевозчикова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая и Екатерина Смирнова.

